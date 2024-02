Apan Blumenau x São José no Sul-Americano: onde ver ao vivo

Chegou a hora da grande decisão. Nesta sexta-feira (16), acontecem os jogos finais do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino em Blumenau. Equipe anfitriã do torneio, o Apan Blumenau tenta garantir um lugar no pódio da competição. Para isso, o time catarinense terá que vencer o Farma Conde São José, na disputa do terceiro lugar. A partida começa às 16h30, com transmissão no YouTube.

Apan Blumenau ficou no grupo C do Campeonato Sul-Americano, onde venceu o Peerless, do Peru, mas perdeu para o Ciudad Vóley, da Argentina Nas semifinais, acabou perdendo por 3 a 0 para o Sada Cruzeiro ficando de fora da disputa do título.

O adversário dos donos da casa na disputa do bronze será o Farma Conde São José. No Sul-Americano, São José teve duas vitórias tranquilas na fase de grupos, com 3 a 0 sobre o Policial Vóley, da Argentina, e o Centenário, do Uruguai. Na semifinal, o time venceu o campeão argentino Ciudad Vóley por 3 a 1.