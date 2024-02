Yaras convocadas com novidades para sequência da Série Mundial

As Yaras, que representam a seleção brasileira feminina de rúgbi sevens, têm duas novidades para a disputa das próximas etapas do Circuito Mundial, que ocorrem em Vancouver (Canadá), de 23 a 25 de fevereiro, e Los Angeles (EUA), entre 1º e 3 de março: Leila Silva e Camilla Ísis, que integram a lista do treinador Will Broderick pela primeira vez na temporada, assumindo os lugares de Isadora Lopes e Gisele Gomes.

"Estou muito feliz por conseguir estar aqui novamente. Passei por momento difíceis, foram sete meses lesionada, algo que nenhuma atleta de alto rendimento quer passar. Mas recebi apoio incondicional do grupo, minhas amigas estiveram comigo na recuperação e agora é comemorar a volta", disse Leila, que disputou os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e defende as Leoas de Paraisópolis (São Paulo).

As outras 11 convocadas são as mesmas que ficaram em nono lugar na etapa de Perth (Austrália) do Circuito Mundial, no último mês de janeiro. Destaque para Raquel Kochhann, que havia retornado à seleção justamente no primeiro compromisso de 2024. Ela mostrou estar em ótimas condições para defender a seleção feminina, após ficar quase dois anos afastada dos campos por conta de um câncer de mama e de uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho.