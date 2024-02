Tota Magalhães inicia em 72º na Volta da Comunidade Valenciana

Na etapa inicial da Volta da Comunidade Valenciana de ciclismo de estrada, a brasileira Tota Magalhães finalizou a prova na 72ª colocação geral. Esta foi o primeiro de quatro eventos que serão disputados na Espanha, com encerramento marcado para o próximo domingo (18).

Representando o Bepink - Bongioanni, da Itália, Ana Vitória terminou o percurso no tempo de 2h57min06s, dois minutos e 21 segundos acima da marca alcançada pela campeã da prova. Além disso, a melhor atleta da sua equipe foi a italiana Monica Trinca Colonel, que cruzou a linha de chegada junto com o pelotão de frente e ficou na 16ª posição. Ano passado, a ciclista do Brasil encerrou sua participação na 111ª colocação, depois de quatro corridas.

A líder momentânea da Volta da Comunidade Valenciana é Elisa Balsamo, da Itália. Ela atua pela estadunidense Lidl - Trek e triunfou na etapa inicial com o tempo de 2h54min45s. Logo depois, a holandesa Marianne Vos (Team Visma-HOL) terminou em segundo, enquanto a suíça Noemi Rüegg (Education Cannondale-EUA) foi a terceira colocada. Destaque também para a canadense Olivia Baril, sexto lugar e melhor colocada entre as ciclistas das Américas.