Sada Cruzeiro despacha Blumenau e é finalista do Sul-Americano

O Sada Cruzeiro é o primeiro finalista do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino de 2024. Eneacampeão do torneio, o time celeste venceu o Apan Blumenau por 3 sets a 0 (25/18, 25/19 e 25/15) em duelo válido pela semifinal. Com a vaga na decisão, o Cabuloso se classificou para o próximo Mundial de Clubes.

O destaque da partida ficou com Gabriel Vaccari. O ponteiro do Sada Cruzeiro fez um excelente início de jogo, sendo responsável por virar a maioria das bolas e também ter bom aproveitamento no passe. A única dificuldade dos cruzeirenses aconteceu no segundo set, quando demorou para abrir vantagem. Nos demais, foi soberano.

Até o momento, o Sada Cruzeiro segue invicto no campeonato. Além disso, os comandados de Filipe Ferraz ainda não perderam um set na competição. Isto porque venceu o Monteros (ARG) e o Club Olympic (BOL) também por 3 sets a 0 pela fase de grupos.