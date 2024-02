Rafael Matos atropela espanhóis e avança em Buenos Aires

Os espanhóis Roberto Carballés e Jaume Antoni não viram a cor da bola nesta quinta-feira (15). Em duelo válido pelas quartas de final de duplas do ATP 250 de Buenos Aires, a dupla foi atropelada pela parceria de Rafael Matos e do colombiano Nicolás Barrientos. Com um duplo 6/1 em apenas 49 minutos, os sul-americanos se garantiram na semifinal do torneio argentino.

Matos e Barrientos tiveram uma tarde inspirada e dominaram a dupla espanhola. Ao longo dos dois sets, a parceira sul-americana não sofreu nenhuma ameaça de quebra sequer. Além disso, engataram uma sequência de vitórias em 10 games consecutivos entre a primeira e a segunda parcial.

Em busca de uma vaga na final, eles terão pela frente os vencedores do duelo dos italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli, cabeças de chave 3, contra a dupla argentina de Guillermo Duran e Tomas Etcheverry. Matos e Barrientos vêm de uma vitória contra os hermanos Máximo Gonzalez e Andres Molteni, cabeças de chave 2, na estreia.