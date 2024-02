Praia Clube x Regatas Lima (PER) - Sul-Americano: onde assistir

Depois de estrear com vitória, o Dentil Praia Clube volta a jogar no Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino nesta sexta-feira (16), às 18h (horário de Brasília), contra o Regatas Lima, do Peru. A partida acontece na Arena Paulo Skaf, em Bauru, no interior de São Paulo, e terá transmissão ao vivo do canal do YouTube da CSV e da Vôlei Bauru TV.

+ Tabela do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino Atual campeão, o Praia Clube venceu o Athletico Barbato, do Uruguai, na estreia do Sul-Americano. A equipe mineira fez um jogo dominante e ganhou por 3 sets a 0 (25/12, 25/9 e 25/7). Assim, aparece em primeiro lugar do grupo A. Uma nova vitória fará o time encerrar a fase inicial com 100% de aproveitamento e na liderança de sua chave. O Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino conta com seis equipes, que estão divididas em dois grupos de três. Após jogarem entre si, as duas melhores avançam às semifinais. Além do Praia Clube, Sesi Bauru e Minas Tênis Clube representam o Brasil na competição, estando no grupo B - que também conta com o San Martín, da Bolívia. Em busca do bi O Praia Clube quer seu terceiro título sul-americano, sendo o segundo de forma consecutiva. Na última edição, a equipe jogou sob seus domínios, em Uberlândia, e derrotou o Minas na final. O outro título veio em 2021 em que, assim como no ano passado, superou o rival. O time mineiro, aliás, esteve nas últimas cinco decisões da competição, vencendo duas e sendo vice em outras três.