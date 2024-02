Nenhum dinheiro do mundo vale um recorde por conta de doping

Doping seguro?

Magnussen diz que é possível fazer um doping de maneira segura, acredite se quiser. "Quero abordar isso de uma maneira correta. Tomar os suplementos certos e documentar tudo isso em vídeo. Mostrar como isso pode ser feito adequadamente e criar um atleta que nunca vimos antes", explica o ex-nadador australiano.

Como atleta olímpico, James Magnussen conquistou uma medalha de prata nos 100 m livre e uma de bronze no revezamento 4 x 100 m medley, em Londres-2012, e outra de bronze no 4 x 100 x livre no Rio-2016. Ganhou três ouros em campeonatos mundiais (2011 e 2013). Aposentado das piscinas desde 2019, tem como melhor marca nos 50 m livre 21s52, estabelecido em 2013, em uma competição na Austrália.

Os "Enhanced Games" nasceram de uma ideia estapafúrdia do advogado australiano e ex-atleta de rúgbi Aaron D'Souza, que anunciou ainda em 2023 a criação de uma Olimpíada sem testes de doping, para destruir todos os recordes mundiais. Ele defende atletas que possam superar todos os seus limites, sem as amarras do COI ou da Wada (Agência Mundial Antidoping). "Meu corpo, minha escolha", argumenta o cidadão.

D'Souza pretende dar mais detalhes dos seus infames Jogos em abril em Paris, cidade que receberá a verdadeira Olimpíada a partir de julho. Ele já conta inclusive com um mecenas: Peter Thiel, que faz parte do grupo de elite dos bilionários do Vale do Silício. Os Jogos Avançados terão provas de natação, atletismo, ginástica, levantamento de peso e combate e a primeira edição deve acontecer em 2025.

Seja realizada de fatos ou não passe de uma patética estratégia de marketing, a Olimpíada do Esteroide só me faz chegar a uma única conclusão: nenhum dinheiro do mundo compensaria um recorde conquistado através do jogo sujo do doping.