Mirando Paris, estrelas disputam a Copa Brasil de Marcha Atlética

Caio Bonfim, Lucas Mazzo, Matheus Gabriel e Paulo Henrique Ribeiro são presenças marcadas na Copa Brasil de Marcha Atlética. A competição acontece neste domingo (18), em Vitória, capital do Espírito Santo. O torneio serve de qualificação para o Campeonato Sul-Americano da modalidade e vai contar com transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil, canal do Youtube da CBAt, a partir das 6h.

Já classificado para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Caio Bonfim é o grande destaque do evento. O medalhista de bronze do Mundial de Budapeste vai buscar seu 13º título da categoria adulta. "Venho de 2023, com bons resultados, e espero seguir bem rumo à Olimpíada, meu grande objetivo do ano", comentou o marchador de 32 anos.

Atual campeão da Copa Brasil de Marcha Atlética, Caio Bonfim vai encarar bons adversários para busca de mais um título. Seu companheiro de treino, Lucas Mazzo, e Matheus Gabriel Correa, representaram o Brasil em Tóquio-2021 e são postulantes para quebrar a hegemonia de Caio. Paulo Henrique Ribeiro também está no páreo pelo lugar mais alto do pódio.