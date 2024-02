Minas x San Martín-BOL - Sul-Americano Feminino: onde assistir

Em partida válida pelo Sul-Americano Feminino de clubes, o Gerdau Minas encara o San Martín, da Bolívia, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O jogo ocorrerá nesta sexta-feira (16), às 20h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru-SP. Além disso, o duelo terá transmissão no canal no YouTube do Vôlei Bauru TV.

Anterior ao confronto contra o clube boliviano, o Minas fará sua estreia no torneio já nesta quinta-feira (15), às 20h. A equipe de Belo Horizonte jogará contra o Sesi Bauru, time anfitriã do Sul-Americano. Ao todo, as mineiras possuem seis títulos na competição e chegam como uma das favoritas ao heptacampeonato. Carol Gattaz, Julia Kudiess, Kisy, Luiza Vicente, Pri Daroit, Rebeca e Thaisa, jogadoras do atual elenco, estavam presentes na última conquista, em 2022.

Por outro lado, o San Martín já entrou em quadra na cidade de Bauru e perdeu para o Sesi por 3 a 0 (25/7, 25/5 e 25/12). A equipe de Cochabamba entrou no torneio como campeã da Liga Boliviana. Além disso, na história, sua melhor campanha no Sul-Americano aconteceu nos anos de 1981 e 1984, quando alcançou a fase de semifinal.