Minas vence Sesi Bauru pelo Sul-Americano de Clubes

O Minas começou melhor na partida, mostrando efetividade no ataque para vencer o primeiro set por 25 a 19. Mas o cenário mudou no segundo set, com o Sesi Bauru melhorando seu sistema defensivo e conseguindo virar a bola em contra-ataques para empatar a partida. Parecia que o time paulista iria abrir 2 a 1 na partida, mas o Sesi desperdiçou um set point e viu o Minas levando a terceira parcial por 26 a 24. No quarto set, o Minas voltou a dominar o jogo para fechar a partida com o 3 a 1 no placar.

Com o resultado do jogo, o Sesi Bauru já está classificado para as semifinais do Campeonato Sul-Americano. Como havia vencido o San Martín, da Bolívia, por 3 a 0 na primeira rodada, o time precisava apenas vencer um set nesta quinta para avançar à segunda fase da competição. Nesta sexta-feira (16), o Minas enfrenta o time boliviano na última partida da fase de grupos do Sul-Americano. Vale lembrar que a competição classifica duas equipes para o Mundial de Clubes de 2024.