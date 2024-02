Maria Portela assumirá cargo na Federação Gaúcha de Judô

Aposentada das grandes competições há quase um ano, Maria Portela está de volta ao ambiente cotidiano do judô. Se não mais como atleta, a ex-titular da seleção brasileira nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos agora encara um novo desafio em sua trajetória no esporte. Ela é a nova gerente geral da Federação Gaúcha de Judô.

A contratação foi alinhada no fim de janeiro, pouco após a "estreia" de Portela em uma outra função à qual ela já havia se comprometido, compondo, junto com Alex Pombo, um comissionado para ajudar a arbitragem gaúcha. Na nova função, Portela tratará diretamente com os colaboradores da FGJ, além de auxiliar em alinhamentos com a CBJ.

"Ela já está desempenhando um papel bem relevante na Federação", atestou o presidente da FGJ, Luiz Bayard, que exalta o currículo da atleta e a formação profissional. Portela é bacharel em Educação Física, pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo. Além disso, ela possui curso de treinadora e tem um bom relacionamento com a comunidade do judô gaúcho.