Luisa Stefani vence dupla favorita e vai à semi no WTA de Doha

Vai, Lulu! Na disputa da chave de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar, a brasileira Luisa Stefani venceu as atletas favoritas ao título e se classificou para a semifinal do torneio. Agora, na fase seguinte, a paulista e sua parceira irão encarar as tchecas Marie Bouzková e Markéta Vondroušová nesta sexta-feira (16), ainda sem horário definido.

Jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs, Luisa superou a belga Elise Mertens e a taiwanês Hsieh Su-wei pelo placar de 2 a 0 (parciais de 6/1 e 6/3). A dupla adversária lidera o ranking da WTA e é considerada a melhor parceria do mundo. Juntas, elas já venceram o torneio de Wimbledon em 2021 e o Australian Open de 2024, realizado no último mês de janeiro. No confronto pelas quartas de final, Lulu e Demi se destacaram na conversão de 65,7% de pontos ganhos no primeiro saque. Já as tenistas rivais, não conseguiram se encontrar no jogo e não demonstraram o alto nível de outras competições.

Dessa forma, com a classificação, Luisa Stefani e Demi Schuurs avançaram para enfrentar as tchecas Marie Bouzková e Markéta Vondroušová. Nas duplas, Bouzková surpreendeu no ano passado e chegou até a semifinal de Wimbledon, competindo ao lado da espanhola Sara Sorribes Tormo. Por outro lado, Vondroušová brilhou na chave de simples do mesmo Grand Slam e se sagrou campeã, derrotando a tunisiana Ons Jabeur. O duelo pelo WTA de Doha ocorrerá nesta sexta-feira (16).