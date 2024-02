Jucelino Júnior termina em 25º lugar no Mundial de high diving

O brasileiro Jucelino Lima Júnior ficou em 25º lugar na disputa de 27m do high diving no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar. Ele realizou dois saltos nesta quinta-feira (15), com notas de 64.80 e 34.10, e encerrou sua participação na competição com um acumulado de 192.90 pontos. O britânico Aidan Heslop levou o ouro com 422.95.

Jucelino havia realizado dois saltos há dois dias, em que marcou 44.80 e 49.20, acumulando 94.00. Ele já aparecia na 25ª colocação, mas conseguiu ganhar duas posições na primeira rodada de saltos desta quinta-feira, ao marcar 64.90 em uma dificuldade de 3.6. No entanto, o brasileiro falhou na última tentativa, ganhou apenas 34.10 pontos e voltou ao 25º lugar.

A competição de 27m do high diving no Mundial de Doha reuniu 27 atletas, mas dois deles desistiram nas duas primeiras rodadas. Portanto, Jucelino Júnior ficou na última colocação entre os participantes que concluíram a disputa. O brasileiro tem 40 anos de idade e fez sua primeira aparição em um Mundial de Esportes Aquáticos.