Henrique Avancini se torna manager da Equipe Caloi

"Damos agora sequência a parceria com a Caloi, cada vez mais produtiva e próxima, e temos certeza que vamos seguir colhendo grandes resultados. Queremos valorizar o desenvolvimento dos atletas. Estamos construindo carreiras. Assim como a minha carreira teve relação de longo prazo com as marcas e os projetos que participei, acredito que estamos construindo jornadas com os ciclistas de agora", completou o ex-atleta.

Time formado para 2024

Para a temporada de 2024, a formação da Equipe Caloi contará com os três pilotos que se destacaram no ano passado. Ulan Galinski, que foi vice-campeão brasileiro de XCO - atrás apenas de Avancini - será o atleta da categoria Elite. Já no Sub-23, o time possui Sabrina Oliveira (vice-campeã brasileira em 2023) e Cainã Oliveira (terceiro colocado no Brasileiro da categoria).

"A Caloi tem no seu DNA de investir no ciclismo nacional. Já atuamos em todas as categorias do ciclismo em mais de 100 anos de história da marca e há mais de uma década investimos principalmente no mountain bike, que virou uma paixão de milhares de brasileiros. Foi assim que lá atrás impulsionamos a carreira do Henrique Avancini e colaboramos para que ele chegasse onde chegou, um ícone mundial do MTB e uma referência para todos. Seguimos com a nossa parceria com ele, agora como manager do time, pois temos o compromisso de lapidarmos outros jovens para que o mountain bike brasileiro siga crescendo e surjam novos campeões", contou Eduardo Rocha, CMO da Caloi.