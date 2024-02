Flamengo vence 16º colocado do NBB e encosta no Minas

Voltando da janela de jogos da BCLA, o Flamengo somou sua 11ª vitória consecutiva no NBB (Novo Basquete Brasil) nesta quinta-feira (15). Enfrentando o Cerrado, 16º lugar da temporada regular, o Fla garantiu o triunfo com o placar de 86 a 83. Em outras partidas da noite, São Paulo e Bauru venceram Minas e Pato, respectivamente.

Apesar da distância entre as equipes na tabela, as coisas pareceram parelhas dentro de quadra. Após um bom primeiro quarto, o Flamengo viu os donos da casa encostarem no placar antes do intervalo. Após o intervalo, os cinco pontos de vantagem do rubro-negro acabaram indo pelo ralo no último período. O Cerrado chegou a fazer 83 a 84, mas estourou o limite de faltas e Cuello converteu lances livres para garantir a vitória dos cariocas.

Gabriel Jaú e Devon Scott fizeram 15 pontos e foram os maiores pontuadores do Flamengo no jogo. Franco Balbi (12), Didi Louzada (11) e Gui Deodato (11) também pontuaram na casa dos dois dígitos pelo rubro-negro. Com 25 pontos, Daviyon Dreper, do Cerrado, acabou como o cestinha do confronto.