Flamengo faz mais uma vítima no Brasileirão Feminino sub-20

O Flamengo venceu com goleada novamente no Brasileirão Feminino sub-20. Nesta quinta-feira (15), pela segunda rodada da primeira fase, as Meninas da Gávea viajaram até o Distrito Federal e não perderam para o Minas Brasília. Com gols de Gica, Duda Rodrigues, Anna Luiza e Núbia, o Fla ganhou de 4 a 0.

Favorito, o Flamengo começou com tudo e teve uma bola na trave, além de gol anulado, antes de abrir o placar aos 17 minutos. Gica aproveitou o cruzamento de Ana Donato para fazer 1 a 0. As coisas esfriaram logo depois e os gols rubro-negros só saíram bem perto do intervalo.

No fim do primeiro tempo, Pimenta acertou um lindo lançamento para Duda Rodrigues bater de cobertura para ampliar. Em seguida, nos acréscimos, Anna Luiza aproveitou chance dentro da grande área e estufou as redes. Com a vitória encaminhada, o Flamengo administrou bem o placar em boa parte da segunda etapa. Aos 30, Núbia fez de pênalti e deu números finais ao jogo.