Farma Conde São José para na semifinal do Sul-Americano

Está definida a final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino. Na segunda semifinal da competição, o campeão argentino Ciudad Vóley derrotou o Farma Conde São José por 3 a 1, com parciais de 40/38, 19/25, 25/22 e 26/24. A equipe argentina irá enfrentar o Sada Cruzeiro na disputa do título. Os dois finalistas estão classificados para o Mundial de Clubes de 2024.

O primeiro set da partida foi uma batalha de 78 pontos. Após um empate em 24-24, o jogo seguiu até o Ciudad Vóley conseguir a vantagem mínima no 40 a 38. Mas a partir do segundo set, o Farma Conde São José começou a despontar na partida, com destaque para o ótimo desempenho do time no saque. Assim, a equipe comandada por Carlos Schwanke conseguiu empatar a partida.

São José liderou a maior parte do terceiro set, mas na reta final, o Ciudad Vóley conseguiu a virada. Desconcentrada, a equipe cometeu uma série de erros no quarto set e viu o time argentino disparar no placar e encaminhar a vitória.