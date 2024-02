Equipe feminina vai à semifinal da Copa Pan-Americana

A equipe brasileira feminina está classificada para as semifinais da Copa Pan-Americana de badminton. Em torneio disputado em São Paulo, o time formado por Jeisiane Alves, Lohaynny Vicente, Sayane Regina Lima, Jaqueline Lima, Samia Lima, Tamires Santos e Juliana Viana Vieira encerraram a primeira fase com a segunda posição do grupo B.

Apesar da classificação, o Brasil começou o dia com derrota. Ao lado do Brasil, Canadá e El Salvador fizeram parte do grupo B. Favoritas da chave, as canadenses não perdoaram as brasileiras e venceram por 5 a 0 na estreia. Com isso, jogou a definição da segunda vaga para o duelo entre as salvadorenhas e as donas da casa.

No duelo contra as salvadorenhas, o Brasil deu show, só perdeu um set em 11 disputados e derrotou as adversárias por 5 a 0. O resultado garante o time na semifinal, mesmo com o duelo entre El Salvador e Canadá agendado para esta sexta-feira (16). Isto porque é bem improvável pensar uma derrota das canadenses neste jogo.