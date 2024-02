Corinthians vence a Ferroviária e avança à final da Supercopa

Pouco tempo depois, a lateral-esquerda Yasmin cobrou uma falta na área e a zagueira Mariza desviou para abrir o placar a favor do time alvinegro. Já na marca de 40 minutos, a volante Duda Santos, da Ferroviária, chutou de muito longe e acertou a trave da meta adversária. Porém, no lance seguinte, a ponta Gabi Portilho fez grande jogada pela direita e rolou para a meia Gabi Zanotti ampliar para 2 a 0.

Na etapa final, o Corinthians seguiu com o controle da posse de bola e se manteve pressionado as Guerreiras Grenás. Depois da metade da parcial, as visitantes equilibraram a disputa e tiveram uma boa oportunidade aos 23 minutos, quando a lateral Katiuscia bateu por cima do gol dentro da área. Na sequência, a meia Micaelly cobrou uma falta perigosa e a goleira Kemelli fez a defesa. Por fim, nos minutos finais, a Ferroviária não conseguiu encontrar soluções para furar a defesa rival e se despediu precocemente do campeonato. Resultado final: 2 a 0 para o Timão e vaga carimbada na decisão.