Caio Souza chega perto da final em retorno às competições

Já Bernardo Actos participou de dois aparelhos. Ele foi o 31º no solo, com 13.100 (5.000 de dificulade) e terminou na 44ª colocação no cavalo com alças, com 11.233. Neste último aparelho, teve 4.100 de dificuldade e 7.133 de execução. O líder do quali foi o também sul-coreano Hur Woong, com 15.233, enquanto o útlimo classificado à final foi o ucraniano Illia Kovtun, com 14.466.

Briga por vaga olímpica

A Copa do Mundo de ginástica artística serve como classificatório olímpico para Paris-2024. Cairo é a primeira de quatro etapas do circuito, que ainda terá Cottbus (Alemanha), Baku (Azerbaijão) e Doha (Catar). Os dois melhores atletas de cada aparelho, ao final da temporada, garantem vaga olímpica. Somente os três melhores resultados contam para a classificação.

Vale destacar que o Brasil já tem duas vagas olímpicas garantidas, uma nominal, pertencente a Diogo Soares, e outra que pode ser usada por qualquer atleta. O país busca uma terceira vaga pelo circuito das Copas do Mundo. Caio Souza e Arthur Nory são favoritos para conquistá-la, mas os demais brasileiros também estão na briga.

As qualificatórias da Copa do Mundo do Cairo seguem nesta sexta-feira (16). Caio Souza será o único a estar presente em dois aparelhos: ele participará da barra fixa e das barras paralelas. Yuri Guimarães competirá no salto sobre a mesa, Arthur Nory disputará a barra fixa e Bernardo Actos estará nas barras paralelas. As finais acontecerão no sábado (17) e no domingo (18).