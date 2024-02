Brasil garante revezamento 4x200m livre feminino em Paris

A China foi dona do melhor tempo da eliminatória, com 7min54s38. A Nova Zelândia, que competiu na bateria do Brasil, veio logo em seguida, com 7min54s97. Canadá, Hungria, Grã-Bretanha, Austrália e Holanda também se classificaram para a final. O tempo de corte foi 7min58s63. Os Estados Unidos, vice-campeões mundiais no ano passado, ficaram de fora ao anotarem 8min01s97 e terminarem apenas na 11ª colocação geral. A final acontece nesta quinta-feira (15), às 14h45 (horário de Brasília).

Com a vaga olímpica do 4x200m livre feminino, o Brasil já tem quatro revezamentos garantidos na natação em Paris-2024. Também através dos rankings de tempo entre os Mundiais do ano passado e deste ano, o país carimbou o passaporte do 4x100m livre feminino, 4x100m masculino e do 4x100m medley misto. Até aqui, o país tem 11 índices olímpicos em provas individuais. O prazo para obtenção dos índices da natação é de 23 de junho. Os Jogos da capital francesa começarão em 26 de julho.

Duas semifinais asseguradas

Ainda na sessão das eliminatórias desta quinta-feira no Mundial de Doha, duas atletas brasileiras se classificaram para as semifinais de suas provas. Stephanie Balduccini marcou 54s25 e ficou na sexta colocação geral dos 100m livre, enquanto Gabrielle Assis teve o sétimo melhor tempo dos 200m peito, com a marca de 2min26s28. As duas voltarão a cair na água na tarde desta quinta, a partir das 13h (horário de Brasília), buscando vaga na final.