Quatro lugar e recorde no 4x200m feminino no Mundial de Doha

Depois de garantir vaga olímpica, o Brasil conquistou um histórico quarto lugar na final do revezamento 4x200m livre feminino no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, nesta quinta-feira (15). O time formado por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto marcou 7min52s71, com quebra de recorde sul-americano, ficando a pouco mais de um segundo do pódio. Ainda nesta tarde, Teté Balduccini se classificou para a final dos 100m livre, enquanto Gabrielle Assis parou na semifinal dos 200m peito.

Dono do quarto melhor tempo das eliminatórias, o Brasil se posicionou na raia 6 na final. Principal destaque do Brasil neste Mundial, Mafê Costa foi a responsável por abrir a prova. Ela marcou 1min57s30 e entregou em quinto lugar para Stephanie Balduccini, que fez uma boa parcial de 1min57s64 e subiu para a quarta colocação. Aline Rodrigues caiu na água e anotou 1min59s73 para segurar a quinta colocação. Por fim, Gabi Roncatto cresceu na última passagem e marcou 1min58s04, terminando em quinto lugar.

Com o acumulado de 7min52s71, o Brasil abaixou em quase três segundos o recorde sul-americano, que era de 7min55s68, dos Jogos Olímpicos da Rio-2016. Além disso, ficou a apenas 1s30 da medalha de bronze no Mundial, obtida pela Austrália, com 7min51s41. A China conquistou a medalha de ouro com 7min47s26, enquanto a Grã-Bretanha faturou a prata, com 7min50s90.