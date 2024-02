Brasil bate México e Paraguai na abertura da Copa Pan-Americana

Grande início! No primeiro dia de disputa do torneio masculino da Copa Pan-Americana de badminton, em São Paulo, o Brasil derrotou México e Paraguai e encaminhou sua classificação à semifinal da competição. Assim, nesta sexta-feira (16), a equipe brasileira encerrará sua participação na fase de grupos contra os Estados Unidos, a partir das 8h.

Nos duelos iniciais, o Brasil contou com a presença de Artur Pomoceno, Davi Silva, Deivid Silva, Donnians Oliveira, Fabricio Farias, Izak Batalha, Jonathan Matias, Matheus Voigt e Ygor Coelho. Na outra chave, Canadá e Guatemala confirmaram o favoritismo e também venceram seus dois adversários, no caso El Salvador e Peru. Todos os confrontos acontecem no Centro Paralímpico Brasileiro, localizado na capital paulistana. Além disso, o campeão da competição se classifica para o Thomas & Uber Cup, torneio internacional que ocorrerá na China, entre os dias 28 de abril e 5 de maio.

Trajetória da equipe brasileira

No primeiro confronto do dia pela Copa Pan-Americana, o time verde-amarelo teve pela frente o Paraguai. O jovem Deivid Silva abriu os trabalhos para os brasileiros, com uma vitória por 2 a 0 (21/14 e 21/11) sobre Leo Lee, 233º colocado do ranking mundial. Logo depois, Donnians Oliveira e Artur Pomoceno superaram Jordan Lee e Yuji Mochizuki, respectivamente, e abriram 3 a 0 no placar geral. Davi Silva/Fabricio Farias e Izak Batalha/Matheus Voigt, ambos nas duplas, fecharam a conta a favor do Brasil.