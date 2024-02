São Paulo vence Quimsa mas é eliminado na BCLA

Com apenas duas vitórias na competição, o São Paulo chegou no confronto sabendo que precisava vencer o Quimsa por 18 pontos de diferença para conseguir a vaga nas quartas de final da BCLA. O Tricolor conseguiu isso no início do terceiro quarto, chegando a 20 pontos de vantagem no 55-35. Mas na reta final do jogo, o Quimsa conseguiu diminuir a diferença para 12 pontos, eliminando o São Paulo.

Ralfi Ansaloni, com 20 pontos, e Ricardo Fischer, com 19, comandaram o ataque tricolor na partida. Mas o cestinha da noite foi Brandon Robinson, do Quimsa, com 21.