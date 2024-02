Sesi Franca consegue quinta vitória seguida no NBB

Nesta segunda-feira (12), teve duelo paulista no Novo Basquete Brasil. Em São Paulo, o Pinheiros recebeu o Sesi Franca no Ginásio Henrique Villaboim. Mas quem levou a melhor na partida foram os visitantes, com Franca ganhando a partida por 82 a 61. Com o resultado, o atual campeão do NBB chega a cinco vitórias seguidas na competição. A equipe está em terceiro lugar na classificação geral.

O Sesi Franca assumiu a liderança do placar na metade do primeiro quarto e se manteve na frente até o final da partida. No intervalo, a equipe vencia o jogo por 38 a 31, mas foi ampliando a vantagem ao longo do segundo tempo, com um bom aproveitamento no ataque. Já o Pinheiros cometeu uma série de erros em quadra, principalmente nos arremessos de três pontos, acertando apenas três de 22 chutes tentados.

O pivô Lucas Dias foi novamente o destaque do Sesi Franca na partida, encerrando o jogo com 31 de eficiência. Ele foi o cestinha da partida com 27 pontos e ainda teve oito rebotes e três assistências. Borovnjak foi o maior pontuador do Pinheiros, com 16 pontos.