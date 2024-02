Sada Cruzeiro atropela Olympic na abertura do Sul-Americano

Em busca do seu décimo título continental, o Sada Cruzeiro começou bem sua campanha no Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino em Blumenau-SC. Vencedor das últimas sete edições da competição, o time mineiro ganhou do Olympic, da Bolívia, por 3 a 0, com parciais de 25/9, 25/13 e 25/15. Vale lembrar que o torneio dá duas vagas ao Mundial de Clubes de vôlei masculino, onde o Cruzeiro tem quatro títulos.

Como esperado, o Sada Cruzeiro dominou a partida. O atual heptacampeão sul-americano não tomou conhecimento do adversário, vencendo o Olympic com facilidade. A equipe brasileira apresentou um grande volume de jogo, dando poucas chances para que os bolivianos pontuassem. Assim, o Cruzeiro venceu a partida em três sets, após pouco mais de uma hora.

Com a vitória do Sada Cruzeiro, o Brasil termina o dia com 100% de aproveitamento no Sul-Americano. Mais cedo, Farma Conde São José venceu o Centenario, do Uruguai, enquanto o Apan Blumenau derrotou o Peerlees, do Peru.