Marcelo Melo vai às quartas de final em Buenos Aires

A chave de duplas do ATP 250 de Buenos Aires começou com vitória brasileira. Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop estrearam com uma grande vitória na Argentina. A dupla do brasileiro ganhou do italiano Andrea Pellegrino e do austríaco Sebastian Ofner por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/3para avançar às quartas de final do torneio.

O jogo foi de domínio total de Marcelo Melo e Matwe Middelkoop desde o primeiro game. No primeiro set, a dupla do brasileiro não deixou os adversários respirarem em quadra, ganhando por 6 a 0. No set seguinte, Melo e Middelkoop cederam três games para Pellegrino e Ofner, mas conseguiram um break point para vencer a parcial por 6/3 e fechar o jogo.

Na próxima rodada, Marcelo Melo e Matwe Middelkoop enfrentam os vencedores do confronto entre Tiago Wild/Sebastian Baez e Victor Cornea/Philipp Oswald. Além de Matos e Wild, o Brasil também conta com Rafael Matos na chave de duplas em Buenos Aires, jogando com o colombiano Nicolas Barrientos. Rafa e Tiago estreiam nesta terça (13) no evento. Wild também está na chave de simples em Buenos Aires, onde enfrenta o italiano Andrea Vavassori na primeira rodada também nesta terça-feira.