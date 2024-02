Luisa Stefani e Demi Schuurs estreiam com vitória em Doha

A medalhista olímpica Luisa Stefani ganhou seu primeiro desafio no WTA 1000 de Doha. Jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs, a brasileira venceu a dupla formada por Anna Danilina, do Cazaquistão, e Nadiia Kichenok, da Ucrânia por 6/4 e 7/6 [8]. Com o resultado, Luisa e Schuurs estão nas oitavas de final da chave de duplas no Catar.

O primeiro set da partida foi para a dupla da brasileira. Aproveitando bem o segundo serviço e convertendo dois break points, Luisa Stefani e Demi Schuurs venceram a parcial por 6/4. No set seguinte, Danilina e Kichenok saíram em vantagem com uma quebra no terceiro game. Mas a dupla da brasileira devolveu a quebra, com um belo ponto de Luisa na rede, empatando a parcial em 4/4. O duelo foi para o tiebreak, onde Stefani e Schuurs ganharam por 10/8 para fechar a partida.

Em seguida, nas oitavas de final, Luisa Stefani e Demi Schuurs enfrentam as russas Anastasia Potapova e Vera Zvonareva. A medalhista olímpica é a única representante do Brasil que segue na chave do WTA 1000 de Doha, depois que Bia Haddad Maia foi eliminada em simples e Ingrid Martins nas duplas.