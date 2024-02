Kamilla pede desculpas, mas recebe apoio das companheiras

Na saída do jogo contra a Alemanha, com lágrimas dos olhos, Kamilla Cardoso pediu desculpas pelo resultado, que acabou com as chances da seleção brasileira de basquete feminino ir para os Jogos Olímpicos. O vídeo foi públicado nas redes sociais do Olimpíada Todo Dia e a jogadora recebeu apoio de companheiras de seleção brasileira como Damiris e Sassá.

"Essa derrota, foi minha culpa. Eu deveria ter ficado mais calma, eu não deveria ter empurrado a garota, mas eu sou ser humano e como todo mundo eu vou errar. Os nervos subiram à cabeça e eu acho que eu fiz algo errado, mas procurei lutar até o último minuto", desculpou-se a jogadora.

Ela se referiu ao lance em que cometeu a quinta falta e, na sequência, empurrou Satou Sabally. Assim, a Alemanha teve quatro lances livres a seu favor, dois pela infração normal e mais dois pela agressão, assinalada como falta desqualificante pela arbitragem. Apesar de ter perdido a cabeça naquele momento, Kamilla Cardoso foi fundamental para manter as chances do Brasil até o final.