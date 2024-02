"É visível essa melhora nos cinco anos que estou aqui, mas, como eu falei no primeiro dia: nós sabemos que nós melhoramos. O que a gente queria ver era se essa melhora seria suficiente para gente poder dar mais esse passo e a gente viu que não foi suficiente", lamentou.

MAIS EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

José Neto admitiu que a maior parte do grupo ainda se ressente de jogar mais partidas no nível do que foi enfrentado no Pré-Olímpico de basquete feminino. "Nós temos oito jogadoras que jogam a LBF. Sem desmerecer nada, mas é muito diferente do que jogar uma Euroliga, jogar uma WNBA, que tem esse nível de competitividade maior. Então, por isso que eu falei no primeiro dia, elas fizeram o máximo que elas podiam. Hoje o Brasil compete nesse nível e precisamos agora ganhar nesse nível. Se a gente tivesse classificado, eu tenho certeza que a gente ia brigar por uma medalha. Se ia ganhar, eu não sei, mas acho que a gente ia brigar porque a margem de melhora é muito grande", analisou.

O treinador comparou a participação do Brasil neste Pré-Olímpico de basquete feminino com o passado, que aconteceu em Bourges, na França, em 2020. "A gente jogou com a Austrália também e jogamos para perder de pouco. Sabíamos que íamos perder. Depois jogamos com a Austrália de novo na Sérvia (Pré-Mundial em 2022) e a gente já sentiu que melhorou um pouco. E aqui (em Belém) a gente praticamente teve próximo de ganhar. A mesma coisa aconteceu contra a Sérvia. E estamos falando de países que conquistaram medalhas recentemente no cenário mundial".