Guilherme Costa avança à semi nos 200m livre do Mundial

Na disputa da classificatória da prova de 200m livre masculina do Mundial de Doha, o brasileiro Guilherme Costa se classificou para a semifinal do torneio. Agora, o nadador carioca voltará à piscina ainda nesta segunda-feira, a partir das 13h, no horário de Brasília-DF. Por outro lado, Fernando Scheffer, medalhista de bronze em Tóquio-2020, foi eliminado na mesma bateria.

Competindo na sétima bateria da prova, Guilherme Costa finalizou na quinta colocação, atingindo a marca de 1min47s28. Scheffer, por sua vez, foi o sétimo colocado, com o tempo de 1min47s42, e ficou de fora da próxima etapa. Quem acabou com a melhor marca foi o alemão Lukas Martens, com 1min45s74. Na semifinal, Cachorrão entrará na água ao lado do australiano Elijah Winnington, do britânico Duncan Scott, do chinês Ji Xinjie, do israelense Denis Loktev, do japonês Katsuhiro Matsumoto, do sul-coreano Lee Ho-joon e de Rafael Miroslaw, da Alemanha.

Além de Guilherme e Fernando, outras duas atletas brasileiras entraram em ação na madrugada desta segunda-feira (12) no Mundial de Doha. Primeiramente, nos 1500m livre, Beatriz Dizotti terminou no 12º lugar com o tempo de 16min25s90 e não conseguiu se classificar para a decisão da prova. O mesmo ocorreu com Ana Carolina Vieira, 33ª colocada (1min10s83) no 100m peito e que ficou fora da disputa de semifinal.