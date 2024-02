Farma Conde x Policial Voley - Sul-Americano: onde assistir

Em partida válida pela segunda rodada do Sul-Americano Masculino de clubes, Farma Conde São José e Policial Voley-ARG jogarão pela fase de grupos da competição. O confronto acontecerá nesta terça-feira (13), às 16h, no Ginásio Galegão, localizado na cidade de Blumenau-SC. Além disso, o duelo terá transmissão no site da VoleySur (www.voleysur.org).

Atual segundo colocado da Superliga, o Farma Conde entra na disputa do torneio com um principal objetivo: se classificar ao Mundial de Clubes. Dessa forma, para alcançar esta meta, a equipe paulista precisará chegar até a decisão do Sul-Americano. Na última edição, Sada Cruzeiro e Itambé Minas foram os representantes do Brasil na competição internacional, onde o time minastenista terminou como vice-campeão. No duelo de estreia, o São José irá encarar o uruguaio CDV Centenário.

O Policial Voley, por sua vez, chega no campeonato como semifinalista da Liga Argentina no ano passado. Assim, na ocasião, o clube da cidade de Formosa caiu diante do Ciudad Voley de Buenos Aires, equipe que futuramente seria campeã nacional. Ademais, no atual elenco, o Policial conta com o jovem ponteiro brasileiro Nathan Krupp, ex-Sesi, Suzano e Goiás.