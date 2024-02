Farma Conde São José vence a primeira no Sul-Americano

Começou o Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino em Blumenau-SC. O torneio irá definir os dois representantes da América do Sul no Mundial de Clubes de 2024 que acontecerá em dezembro deste ano. No primeiro jogo da competição, o Farma Conde São José venceu o Centenário, do Uruguai, por 3 a 0, com parciais de 25/13. 25/10 e 25/21.

Atual vice-líder da Superliga Masculina de vôlei, o Farma Conde São José chegou a partida como favorito. Para os primeiros sets, o técnico Carlos Schwanke usou a mesma escalação titular que tem jogado nas últimas rodadas da Superliga. Assim, o time paulista não deu chances ao Nacional, com um bom volume de jogo e uma alta efetividade no saque e no ataque. Com vitória ampla nos dois primeiros sets, Schwanke aproveitou para descansar os seus titulares, colocando os reservas em quadra no terceiro set. O banco deu conta do recado e fechou a partida em 3 a 0.

A próxima partida do Farma Conde São José no Sul-Americano de Clubes será nesta terça-feira (13) contra o Policial Vóley, da Argentina. Uma vitória por qualquer placar garante o time paulista na semifinal da competição.