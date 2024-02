Copa Brasil de Marcha Atlética reunirá 117 atletas, em Vitória

A Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética, que acontecerá no próximo domingo (18), em Vitória-ES, reunirá 117 atletas de 34 clubes, representando 10 estados e o Distrito Federal. Além disso, a competição servirá como qualificatória para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado no dia 10 de março, na região metropolitana de Recife-PE.

Abertura da temporada nacional para os marchadores brasileiros em 2024, a Copa Brasil é muito importante como preparação para a disputa do Campeonato Mundial por Equipes, em Antalya, na Turquia, no dia 21 de abril. Depois, em agosto, ocorrerá o principal torneio do ano: os Jogos Olímpicos de Paris, na capital francesa.

Assim, ao todo, a competição recebeu a inscrição de atletas do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Entre os participantes, destaques para Caio Bonfim e Viviane Santana Lyra, que já estão qualificados para as Olimpíadas nas provas de 20 km.