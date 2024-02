Bia Haddad sofre com cansaço e cai na estreia do WTA de Doha

Na chave de simples do WTA 1000 de Doha, no Catar, a brasileira Bia Haddad Maia perdeu para a chinesa Xinyu Wang por 2 a 0 (6/1 e 6/3) e se despediu do torneio logo na primeira rodada. A principal tenista do Brasil demonstrou muito cansaço no confronto, por conta da maratona de jogos que passou no WTA 500 de Abu Dhabi, na última semana.

Como foi a partida?

Logo no terceiro game, Bia sofreu uma quebra de saque e viu a adversária abrir 3 a 1 no placar, depois de confirmar o seu serviço. Logo depois, Wang seguiu brilhando nas devoluções e ampliou sua vantagem para 5 a 1. Sem conseguir encaixar o seu jogo, a brasileira cometeu muitos erros e a tenista chinesa fechou o primeiro set em 6/1.

O ritmo se repetiu na parcial seguinte e Xinyu Wang anotou um break sobre Bia Haddad no quarto game. Na sequência, ambas as atletas confirmaram seus saques e o duelo seguiu para o placar de 4 a 2 a favor da asiática. Por fim, com um volume muito intenso, a atleta da China sacramentou seu triunfo com facilidade, fechando o segundo set em 6/3.