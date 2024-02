Beatriz e Victoria caem para eslovaca em torneio português

As brasileiras Beatriz Fiore e Victoria Strassburger se despediram da briga pelo título da categoria sub-19 do WTT Youth Contender de Vila Real, em Portugal. Nesta segunda-feira (12), a dupla foi à mesa para jogos do mata-mata e tinham chances de se enfrentar. No entanto, a eslovaca Dominika Wiltschkova atrapalhou os planos das jogadoras do Brasil e venceu ambas.

Pela fase 16 avos de final, Victoria Strassburger foi superada por 3 sets a 0 (11/8, 11/5 e 12/10) e caiu na competição. Caso vencesse, ela enfrentaria Beatriz Fiore nas oitavas de final, que já estava classificada pela campanha feita no último domingo (11). Porém, Wiltschkova aplicou outra vitória por 3 sets a 0 (13/11, 11/5 e 11/5) para conquistar a vaga às quartas de final.

Desta maneira, as duas se despedem das competições individuais do WTT Youth Contender de Vila Real. Beatriz, entretanto, terá ainda mais uma chance de título, já que jogará também o torneio de duplas mistas ao lado do porto-riquenho Steven Moreno. Eles estrearão na fase de quartas de final e jogarão contra o vencedor do jogo entre Marina Garcia/Mateo Lois, da Espanha, e Susana Costa/Tiago Abiodun, de Portugal. Por fim, para acompanhar a competição, o público poderá assistir as partidas através do canal da WTT no YouTube.