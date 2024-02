Apan Blumenau estreia com vitória no Sul-Americano

Os donos da casa começaram o Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino em grande estilo. Na noite desta segunda-feira (13), o Apan Blumenau ganhou do Perrless, do Peru, por 3 a 0 (25/21, 25/21 e 25/21) pela primeira rodada da competição. Com o resultado, os anfitriões precisam de apenas mais uma vitória para avançar à semifinal.

O clima estava quente em Blumenau, com a temperatura beirando os 40º C. Mesmo assim, o torcedor não deixou de comparecer ao Ginásio Galegão para apoiar o time da cidade. E o Apan Blumenau entregou o que a torcida queria, uma boa atuação e vitória em três sets para abrir a primeira participação da equipe no Campeonato Sul-Americano. O Peerlees até jogou bem, mas não o suficiente para impedir a vitória dos anfitriões.

O Apan Blumenau volta a jogar na quarta-feira (14), às 21h, contra o Ciudad Vóley, da Argentina. A equipe anfitriã do Campeonato Sul-Americano de Clubes se classifica para as semifinais com uma vitória por qualquer placar contra a equipe argentina. Vale lembrar que os dois finalistas da competição se classificam para o Mundial de Clubes que acontecerá no final do ano.