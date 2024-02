Vinícius Rangel encerra Volta da Colômbia no top-40

Neste domingo aconteceu a última etapa da Volta da Colômbia, com os atletas percorrendo 138,7km entre as cidades de Sopó e Bogotá. O vencedor da etapa foi Jonathan Restrepo, com um tempo de 3h06min24s, seguido pelo equatoriano Richard Carapaz, campeão em Tóquio-2020, que ficou com o mesmo tempo. Líder após a quinta etapa, Rodrigo Contreras também chegou no pelotão dos líderes, para garantir a vitória com um tempo de 21h18min26s na soma das seis etapas. Ele ficou seis segundos a frente de Carapaz para ficar com o título da Volta da Colômbia.

Com um 29º lugar na etapa de hoje, Vinícius Rangel terminou a competição em 31º lugar na classificação geral, com um total de 21h38min29s. O segundo melhor brasileiro foi Nicolas Sessler, na 51ª posição, enquanto Victor Paula foi o 86º colocado. Euller Magno também ficou no top-100 na 92ª colocação. André Gohr (104º), Lauro Chaman (114º), João Pedro Rossi (116º), Andrey Braguini (119º) e Alessandro Guimarães (125º) ficaram nas últimas colocações.