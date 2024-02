Time masculino vence pela primeira vez no Mundial de Doha

O Brasil conquistou sua primeira vitória no polo aquático masculino do Campeonato Mundial de Doha, no Catar. Na madrugada deste domingo (11), a seleção brasileira atropelou a África do Sul por 18 a 5 no duelo de abertura da fase de classificação. Com o resultado, o time vai encarar o Japão na briga pelo 13º lugar.

O duelo teve bastante equilíbrio na primeira parcial, mas o Brasil conseguiu terminar à frente do placar. Em seguida, os brasileiros ajustaram o sistema defensivo e deslancharam na partida nos períodos seguintes para consolidar a vitória. Roberto Freitas (4x), Rafael Vergara(4x), Gustavo Guimarães (3x), Alípio Nandaci (2x), Gustavo Coutinho (2x), Luis Ricardo Silva (2x) e Marcos Vinicius Pires marcaram na goleada.

A seleção masculina de polo aquático vai encerrar sua participação no Campeonato Mundial de Doha na próxima terça-feira (13). O jogo contra o Japão vai definir a 13ª colocação do torneio. Assim como o Brasil, os japoneses venceram o Cazaquistão com uma goleada de 17 a 4 pela semifinal da chave de classificação.