São Paulo x Quimsa na BCLA: onde assistir ao vivo

Tem jogo decisivo para o São Paulo nesta segunda-feira (12). Jogando diante da sua torcida, o Tricolor Paulista faz seu último jogo da fase de grupos da Champions League das Américas de Basquete (BCLA). Campeão em 2022, o time brasileiro enfrenta o Quimsa, da Argentina, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição. A bola sobe às 21h45, com transmissão ao vivo no YouTube da BCLA.

O São Paulo teve um início ruim na BCLA, vencendo apenas uma das suas quatro primeiras partidas, jogando fora de casa. Agora, a equipe joga em casa para tentar a classificação às quartas de final. A primeira vitória diante de sua torcida veio no sábado, com um 93 a 87 sobre o Nacional, do Uruguai. Agora, o Tricolor precisa de uma vitória sobre o Quimsa para garantir de vez a vaga nos playoffs.

O Quimsa lidera o grupo B até o momento, com os mesmos sete pontos de São Paulo e Nacional, mas com uma partida a menos. A equipe argentina de Santiago Del Estero foi campeão da BCLA em 2020 e venceu três dos quatro jogos que fez até agora na competição. Mas a boa notícia para o torcedor tricolor é que a única derrota do time foi justamente contra o São Paulo.