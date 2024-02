São Paulo ganha do Nacional-URU e segue vivo na BCLA

Em busca do seu segundo título na Champions League das Américas de Basquete (BCLA), o São Paulo conseguiu uma vitória importante neste sábado (11). O Tricolor Paulista ganhou do Nacional, do Uruguai, por 93 a 76 para conseguir seu segundo triunfo nesta edição do torneio continental. Com o resultado, a equipe segue com chances de classificação aos playoffs da BCLA.

O São Paulo teve um início ruim na BCLA 2023/2024, com apenas uma vitória nas suas quatro primeiras partidas. Assim, o time entrou em quadra sabendo que precisava de um bom resultado para seguir com chances de avançar para as quartas de final. Com um primeiro tempo intenso, o São Paulo foi para o intervalo vencendo por 47 a 31. Na segunda metade do jogo, o Nacional melhorou o seu desempenho no ataque, mas não foi o suficiente para conseguir a virada. O alas Lucas Siewert e Malcom Miller foram os maiores pontuadores do São Paulo, com 19 pontos cada, enquanto o pivô Ansaloni ficou perto de conseguir um duplo-duplo, com 13 pontos e nove rebotes na partida. O cestinha do jogo foi o armador Michael Smith que anotou 20 pontos para o Nacional.