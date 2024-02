Sada Cruzeiro x Olympic-BOL no Sul-Americano: onde ver ao vivo

Vai começar mais uma edição do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino. Em disputa, além do título, as duas vagas da América do Sul no Mundial de Clubes de 2024. Atual campeão da competição, o Sada Cruzeiro vai em busca do seu décimo título continental. Para começar a campanha, o Cabuloso enfrenta o Olympic, da Bolívia, na primeira rodada da fase de grupos. A partida acontece nesta segunda-feira (12), às 21h, com transmissão no YouTube da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

Campeão das últimas sete edições do Campeonato Sul-Americano de Clubes, o Sada Cruzeiro chega novamente como favorito ao título. A equipe vem em uma boa fase, liderando a Superliga Masculina de vôlei e com apenas três derrotas na temporada. O Olympic, com sede em Cochabamba, é o atual bicampeão boliviano de vôlei. Em 2023, a equipe participou do Campeonato Sul-Americano, onde terminou em sétimo lugar. Mas o time terá dificuldade para melhorar sua posição do ano passado, encarando na fase de grupos o atual campeão brasileiro e o terceiro colocado da última liga argentina.