Osasco desfila no Liberatti e vence Sesi Bauru em três sets

Domingo de Carnaval não tem espetáculo apenas na Marquês de Sapucaí. No Ginásio José Liberatti, o Osasco São Cristóvão Saúde desfilou em quadra e venceu o Sesi Bauru por 3 a 0 (25/17, 25/20 e 25/16). A comissão da frente osasquense bloqueou bem durante o jogo, enquanto a levantadora Giovanna foi ditando o ritmo do ataque nota 10 da Unidos de Luizomar de Moura. Com a vitória, Osasco segue entre as cabeças, já estando garantida no Desfile das Campeãs. Quer dizer, nos playoffs da Superliga Feminina de vôlei.

Com muita harmonia dentro de quadra, Osasco dominou os três sets da partida. Com o passe na mão, a mestre Giovana distribuiu bem os ataques do time, que foi evoluindo ao longo do jogo. A ponteira Tifanny foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos, enquanto a oposta Lorenne fez 15. Com o bom trabalho nos levantamentos, Giovana foi eleita a melhor em quadra e levou o Troféu Viva Vôlei.

"Estou muito feliz com o desempenho de toda equipe. Treinamos muito em busca de consistência e estamos conseguindo. E seguiremos em frente, lutando pelo nosso sonho, que é chegar à final da Superliga e brigar pelo título. E estou ainda mais feliz porque minha família está no ginásio hoje", comentou a levantadora do Osasco.