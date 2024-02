O que o Brasil precisa pra ir à Olimpíada no basquete feminino

O Brasil perdeu na estreia do Pré-Olímpico de basquete feminino para a Austrália na quinta-feira e neste sábado voltou a ser derrotado pela Sérvia no ginásio do Mangueirinho, em Belém. Apesar disso, a equipe dirigida pelo técnico José Neto segue com chances de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Aqui neste post você vai entender o que a seleção brasileira precisa para carimbar o passaporte.

Antes de mais nada, o Brasil precisa vencer a Alemanha em jogo que acontece neste domingo às 20h. Mas, a quantidade de pontos de diferença que serão necessários para a classificação vai depender do que acontecer no jogo anterior, entre Austrália e Alemanha, marcado para às 17h.

BRASIL perde da SÉRVIA e se COMPLICA no PRÉ-OLÍMPICO

Entre os quatro participantes do Pré-Olímpico, a Austrália, que venceu seus dois primeiros jogos, é a única já classificada para a Olimpíada. Todos os outros dependem dos resultados deste domingo. Para a Sérvia, basta uma vitória diante das australianas para carimbar seu passaporte, enquanto a Alemanha só precisa de um triunfo diante do Brasil.