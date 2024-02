Mafê Costa e Gabrielle Roncatto fazem final histórica em Doha

Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto fizeram história no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar. Neste domingo (11), as nadadoras se tornaram as primeiras brasileiras a disputar uma final dos 400m livre feminino da competição. Após a façanha, elas fizeram uma grande decisão e ficaram bem perto do pódio. Na versão masculina da prova, Guilherme Costa ficou em quarto lugar.

Nas eliminatórias, a façanha veio com Maria Fernanda Costa se classificando com o quarto melhor tempo e batendo recorde sul-americano com 4m05s52. Gabrielle Roncatto não ficou muito distante e fechou a classificatória com o sexto lugar com 4m06s13.

Na final, as brasileiras tiveram um início agressivo e chegaram a ocupar a segunda e terceira posições nos primeiros 200m. Na segunda metade da prova, as duas acabaram sendo ultrapassadas nos metros finais, mas garantiram o 4º e 5º lugar. Mafê fez 4m02s86 e Gabi marcou 4m04s18. As marcas são as melhores das carreiras de ambas. Nadando para 3m59s44 a australiana Erika Fairweather ficou com o título. A chinesa Binjie Li (4m01s62) levou a prata, enquanto a alemã Isabel Gose (4m02s39) o bronze.