Lelê rompe ligamento cruzado do joelho e pode ficar fora de Paris

O domingo começou com uma notícia triste para os torcedores do Corinthians e da Seleção Feminina de futebol. Nesta manhã, o Clube paulista informou que sua goleira titular, Letícia Izidoro, sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o treino do último sábado (10). Após exames de imagens, Lelê foi diagnosticada com uma ruptura total do Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

Nos próximos dias, a goleira vai iniciar o processo de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance do Corinthians. O Clube não informou o prazo para Lelê retornar aos gramados. Contudo, com o histórico de atletas que sofreram esse mesmo tipo de lesão, é possível que ela fique afastada por cerca de oito meses.

Dessa forma, Lelê deve perder boa parte dos compromissos com o Corinthians e a Seleção Feminina de futebol em 2024. Com a camisa verde-amarela, a goleira deve ser cortada da Copa Ouro, que começa no fim deste mês. Além disso, ela também corre sério risco de ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.