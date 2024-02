José Neto aposta em Damiris decisiva contra a Alemanha

Principal nome do basquete feminino do Brasil, a ala-pivô Damiris, que defende o Omanspor, da Turquia, e recentemente acertou sua volta à WNBA, ainda não conseguiu deslanchar no Pré-Olímpico que está sendo disputado em Belém. Apesar de duas atuações abaixo do que ela pode render, a jogadora segue com toda a confiança do técnico José Neto, que espera que ela possa ser decisiva no jogo deste domingo diante da Alemanha.

"Se a gente estivesse falando neste mesmo cenário de uma outra jogadora, que as pessoas não conhecem, eu ia ficar preocupado. Mas com a Damiris eu não me preocupo. As coisas que ela enfrentou nesses últimos tempos, superar essa dificuldade de não ter jogado como ela queria, eu acho que não é uma coisa que vai afetar ela. Eu tenho certeza! A Damiris passou por momentos, como você viu aí na própria entrevista que o OTD fez com ela, passou por momentos muito difíceis e superou. Hoje ela está voltando para a WNBA com vários times querendo ela. Então, eu não tenho dúvida nenhuma", garante o treinador.

Desempenho até agora

No primeiro jogo, diante da Austrália, Damiris até começou bem ao marcar oito pontos no primeiro quarto. Mas, depois disso, acertou três lances livres no segundo período e nada mais, terminando o jogo com apenas 27,3% de acerto em seus arremessos. Além disso, cometeu sete turnovers e terminou o jogo com apenas quatro pontos no índice de eficiência.