Gabi Moreschi tem boa atuação, mas perde para futuras colegas

A brasileira Gabi Moreschi teve um dia de muito trabalho pela Champions League de Handebol, mas não salvou o seu time da derrota. Em plena capital da Romênia, o CSM Bucareste venceu o BBM Bietigheim, da Alemanha, por 31 a 28 pela décima-terceira rodada do maior campeonato da Europa.

Curiosamente, o CSM Bucareste será o próximo time da goleira, que é uma das principais forças do handebol brasileiro rumo aos Jogos Olímpicos. Ela assinou com o time da Romênia para as duas próximas temporadas.

Prova de como a brasileira evitou uma derrota pior, ela conseguiu salvar 15 dos 44 arremessos em direção ao gol do time da Romênia. O aproveitamento de 34,09% foi melhor do que o de Laura Glauser, a goleira titular do Bucareste, que dividiu a função com outras duas atletas durante a partida. Por outro lado, Gabi foi a única responsável pelo gol alemão. As três goleiras do time rival somaram 13 defesas.