Focando em Jogos Olímpicos, Filipinho abandona temporada da WSL

Filipinho disputou apenas a bateria de abertura da etapa de Pipeline, indo para a repescagem. Porém, o brasileiro desistiu por intoxicação alimentar do restante da etapa, e rebateu a críticas nas redes sociais.

CONFIRA O COMUNICADO COMPLETO DE FILIPINHO

"É com pesar que anuncio hoje que estou me retirando para o restante da temporada do Championship Tour de 2024. Esta decisão tem sido muito difícil para mim e surge depois de dias de discussão com as pessoas mais próximas de mim. A WSL tem me apoiado muito e estou muito grato por terem me concedido o wildcard para o início da temporada de 2025. Estou empenhado em voltar melhor do que nunca.

No passado, sempre fui honesto sobre alguns dos meus desafios, não apenas com lesões, mas também com saúde mental. Competir ao mais alto nível na última década teve um impacto negativo sobre mim e preciso de uma pausa para me recuperar para o próximo capítulo da minha carreira.

A plataforma do CT deu-me tudo - é uma vida de sonho que me permitiu sustentar a minha família de formas que nunca poderia imaginar e ter experiências incríveis. Eu amo isto. Eu vivo para isso. Tenho muito respeito pelos meus colegas competidores, tanto os homens quanto as mulheres no tour. Vocês são incríveis.

Tenho muita paixão pelo esporte, mas preciso de um tempo para me recuperar totalmente e poder voltar mais forte do que nunca. Agradeço o apoio e a lealdade da minha família, amigos, patrocinadores e da WSL. Espero que meus fãs ao redor do mundo entendam essa decisão e estejam comigo quando eu retornar ao tour no próximo ano. Desejo aos meus colegas competidores uma ótima temporada de CT pela frente. Eu estarei assistindo! ❤️"