Flamengo vence Hebraica Macabi novamente na BCLA

O jogo deste domingo em Buenos Aires serviu apenas para cumprir tabela, com as duas equipes garantidas nos playoffs, após o Flamengo eliminar o Boca Juniors. Com uma alta efetividade no ataque, os rubro-negros dominaram a partida desde o início e conseguiu passar dos 100 pontos com facilidade. Kayo Manfio foi o cestinha da partida, com 23 pontos, seguido por Martin Cuello, com 21, e Gui Deodato, com 17.

Os playoffs da BCLA acontecerão no mês de março, em datas a serem confirmadas pela FIBA. O Flamengo enfrenta o Obras Sanitárias, da Argentina, que ficou em segundo lugar no grupo D. O primeiro jogo da série melhor de três será em Buenos Aires, com as demais partidas no Rio de Janeiro. O Hebraica Macabi enfrenta o Sesi Franca, com o time brasileiro também tendo a vantagem de decidir em casa.